NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta von 275 auf 225 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Douglas Anmuth kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie seine Annahmen für Internetwerte mit Blick auf den jüngsten makroökonomischen Gegenwind und Wechselkurseffekte. Konzerne wie die Facebook-Mutter Meta sieht er insbesondere durch geringere Werbeausgaben der Kunden betroffen. Im zweiten Quartal dürfte der Konzern erstmals in seiner Geschichte einen Umsatzrückgang verbucht haben./tav/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2022 / 00:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2022 / 04:00 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.