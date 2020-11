LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Metro AG von 8,50 auf 7,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die neuerlichen Lockdown-Maßnahmen vieler europäischer Regierungen dürften erheblichen negativen Einfluss auf die Geschäftsentwicklung des Handelskonzerns haben, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies gelte um so mehr, als das wichtigste Quartal betroffen sei./mf/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2020 / 14:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.