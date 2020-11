FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Metro AG von 9 auf 8,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Handelskonzern sei in den Monaten Oktober bis Dezember erneut von coronabedingten Schließungen von Hotels und Restaurants betroffen, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen des Weihnachtsgeschäfts sei das Schlussquartal des Jahres aber wichtig für das Unternehmen. Der Experte senkte die Schätzungen für 2020 und 2021./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2020 / 10:12 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2020 / 10:27 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.