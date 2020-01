NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie der Metro AG nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 14,70 Euro belassen. Die Erlöskennziffern hätten deutliche Fortschritte des Handelskonzerns in Osteuropa, Wachstum in Asien und leichte Verbesserungen im Russland-Geschäft signalisiert, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dagegen sei die Entwicklung in Frankreich und Deutschland weniger gut gewesen./edh/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / 02:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2020 / 02:35 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.