HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Metro AG von 14,20 auf 13,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Klassische Einzelhändler seien bei Investoren etwas außer Mode, schrieben Analyst Thomas Davies und seine Kollegen in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Für Metro werde 2020 zu einem weiteren Übergangsjahr und das Russland-Geschäft dürfte vorerst eine Belastung bleiben. Seine Schätzungen passte er an neue Rechnungslegungsstandards und eine höhere Steuerquote an./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2020 / 19:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.