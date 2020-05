HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Metro AG nach Zahlen von 8,40 auf 8,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz eines wie erwartet ausgefallenen ersten Halbjahrs des Geschäftsjahres 2019/20, habe der Handelskonzern seine Prognose für das Gesamtjahr gesenkt, schrieb Analyst Thomas Davies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Grund sei der schlechte Ausblick für das Geschäft mit Hotels, Restaurants und Essensauslieferern./ssc/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2020 / 05:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.