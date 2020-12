NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Metro AG nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Das vierte Geschäftsquartal sei mit Blick auf das Ergebnis das beste seit dem vom Coronavirus noch unbeeinflussten ersten Geschäftsquartal gewesen, schrieb Analyst James Grzinic in einer ersten Reaktion am Montag. Der Ausblick auf den Beginn des Geschäftsjahres 2020/21 sei aber verhalten und spiegele die neuerlichen Restriktionen wegen der Pandemie in wichtigen Märkten des Lebensmittelgroßhändlers wieder./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2020 / 14:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2020 / 14:09 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.