NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Metro AG nach endgültigen Zahlen für das zweite Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte gebe es weiter viele Unsicherheiten für den Handelskonzern, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Gewinn von Marktanteilen in einem schwierigen Umfeld und ein beträchtliches Liquiditätspolster kompensierten aber die kurzfristigen Risiken./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2021 / 13:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2021 / 13:08 / ET





