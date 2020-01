HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Metro AG auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Den Einzelhandelssektor stuft Analyst Alexander Zienkowicz weiterhin mit "Neutral" ein. Der Wettbewerbs- und Anpassungsdruck im Sektor bleibe hoch, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Anleger sollten den Fokus auf originäre Internethändler sowie Unternehmen legen, die in der Verknüpfung des stationären Geschäfts mit dem Onlinehandel vorangekommen sind./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 16:08 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2020 / 16:10 / MEZ





