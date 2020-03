NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Metro AG mit Blick auf die europaweit zunehmenden Hamsterkäufe privater Haushalte auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Der Lebensmitteleinzelhandel sei eine der wenigen Branchen, die von der Covid-19-Pandemie profitiere, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Wenn die Leute erst mal damit fertig seien, ihre Kühlschränke, Tiefkühler, Keller und Schlafzimmer mit Vorräten zu füllen, dürften die Panikkäufe etwas abnehmen./kro/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2020 / 00:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



