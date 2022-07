NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Metro AG vor Quartalszahlen des Handelskonzerns von 11,00 auf 10,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Gestützt von widerstandsfähigeren Volumenerwartungen habe er seine Gewinnprognosen (Ebitda) für die Geschäftsjahre 2021/22 und 2022/23 um bis zu 15 Prozent erhöht, schrieb Analyst Borja Olcese in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er geht davon aus, dass die aktuellen Markterwartungen diesem Trend folgen werden./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2022 / 19:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.