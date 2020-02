MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Metro AG vor Zahlen von 13,30 auf 12,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Mit Blick auf das Kurs/Gewinn-Verhältnis für 2021 werde Metro derzeit mit einem Aufschlag auf die Konkurrenz gehandelt, weshalb er sein Kursziel reduziert habe, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sein neues Kursziel ergebe ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 16,4 und entspreche damit dem der Wettbewerber. Die Dividendenrendite von mehr als fünf Prozent sollte die Aktie des Handelskonzerns etwas stützen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des ersten Geschäftsquartals 2019/20 erwartet Bosse auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2020 / 13:48 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.