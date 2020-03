MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Metro AG angesichts von Gerüchten um ein Interesse des US-Lebensmittellieferanten Sysco auf "Reduce" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Solch eine potenzielle Übernahme könnte Sinn machen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Perfekt passend wäre sie aus regionaler Sicht, aber durchaus auch aus operativer Perspektive. Er hält große Kostensynergien für möglich./tih/la



