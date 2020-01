ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin angesichts aktueller Dezember-Marktdaten des Reifenherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Das Jahr 2019 sei wohl für die Reifenbranche besser als erwartet zu Ende gegangen, schrieb Analyst David Lesne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bleibt jedoch skeptisch, was die kurzfristigen Margenaussichten in der Branche betrifft. Michelin bleibt sein präferierter Sektorwert./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / 21:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



