NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Michelin nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal und einer Prognoseanhebung auf "Buy" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Der französische Reifenhersteller habe die Erwartungen dank etwas besserer Absatzzahlen und eines vorteilhafteren Preis-/Produktmixes übertroffen, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da die Franzosen zudem ihr Betriebskapital sehr gut steuerten, hätten sie sich nun für den freien Mittelzufluss in diesem Jahr ein besonders ehrgeiziges Ziel gesetzt./la/he



