LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Michelin nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 100 auf 105 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Erwann Dagorne lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie höher als von ihm und dem Markt erwartete Volumina und verbesserte Preismix-Effekte beim französischen Reifenhersteller. Die neuen Jahresziele würden nach wie vor als konservativ angesehen, ergänzte er. Er rechnet nun mit der Anhebung von Ergebnisschätzungen am Markt. Investoren dürften jedoch angesichts der jüngsten Aussagen des Managements zum Thema Investitionen wohl vorsichtig bleiben./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / 23:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2020 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.