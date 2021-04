NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für den Reifenhersteller Michelin nach weitgehend wie vom Konsens prognostizierten Umsatzzahlen für das erste Quartal von 127 auf 130 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Ein erwartungsgemäßes erstes Quartal dürfte keine größeren Auswirkungen auf die Markterwartungen haben, schrieb Analyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er selbst nahm kleinere Anpassungen an seinen Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2021 bis 2023 vor./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2021 / 04:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.