NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Michelin nach Zahlen und dem Ausblick auf das Gesamtjahr von 113 auf 119 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Während eine Anhebung des operativen Ergebnisziels durch den Reifenhersteller erwartet worden sei, habe vor allem der freie Barmittelfluss herausgestochen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser signalisiere auch eine signifikante Barmittelquelle in der zweiten Jahreshälfte./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2020 / 13:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2020 / 13:59 / ET



