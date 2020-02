NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die Zahlen des Reifenherstellers hätten erneut die Schwäche der Endmärkte in den Bereichen PC/LT Reifen, Lastwagen und im Bereich Specialty Business widergespiegelt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie hätten darüber hinaus das wettbewerbsintensive Umfeld in Europa klar vor Augen geführt und die Notwendigkeit, sich auf die eigene Preisstrategie und Einspar-Aktionen zu fokussieren./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2020 / 06:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2020 / 06:56 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.