Microsoft buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Microsoft mit Blick auf eine Übernahme auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Der Kauf des Spezialisten für künstliche Intelligenz und Sprachverarbeitung Nuance Communications sei der zweitgrößte Zukauf in der Geschichte des Softwarekonzerns nach dem Kauf von Linkedin 2016, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Ungeachtet der hohen Bewertung sei der Kaufpreis von 19,7 Milliarden Dollar niedriger als der freie Barmittelzufluss von Microsoft in zwei Quartalen./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2021





