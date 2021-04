LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen von 269 auf 288 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Softwarekonzern sei eine Klasse für sich, schrieb Analyst Raimo Lenschow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach dem überwältigenden Vorquartal seien die Erwartungen an das dritte Geschäftsjahresviertel aber schon so hoch gewesen, dass das Ergebnis nun nicht mehr beeindruckt habe. Sollte es zu Kursverlusten kommen, biete sich für langfristig orientierte Anleger eine Einstiegsgelegenheit./tih/ag



