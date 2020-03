LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Morphosys von 110 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis passte sein Bewertungsmodell für den Antikörperspezialisten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an eine "recht unspektakuläre" Bilanz an. Die einzig neue Entwicklung seit der jüngsten Neueinstufung seien Verzögerungen, für die die Corona-Krise vermutlich sorgen werde./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2020 / 20:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2020 / 20:23 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.