NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Morphosys nach Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Eckdaten für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) lägen über den Unternehmenszielen sowie den Erwartungen, schrieb Analyst Graig Suvannavej in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sein Anlagevotum bestimmten aber das Medikament Monjuvi, bei dem den Aussichten für eine breite Anwendung gegen Lymphome Sorgen über eine erfolgreiche kommerzielle Vermarktung gegenüber stünden, sowie die im Vergleich zu europäischen und US-Konkurrenten dünne Produktpipeline./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2021 / 00:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.