NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Morphosys nach endgültigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Leicht negativ überrascht haben könnte das Biotech-Unternehmen mit der Ankündigung, 300 Millionen US-Dollar aus der Entwicklungsfinanzierungsanleihe zu ziehen, für die er den Zinssatz auf 13,5 Prozent schätze, schrieb Analyst James Gordon am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Geschäftsresultate und der gesenkte Umsatzausblick für die US-Umsätze mit dem Blutkrebsmedikament Monjuvi seien schon weitgehend bekannt gewesen./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 21:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.