NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Morphosys nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Die Kennziffern hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Analystin Zoe Karamanoli in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei die Liquiditätslage des Biotech-Unternehmens sehr gut und positiv sei auch, dass

der Zeitplan für den Hoffnungsträger Tafasitamab (MOR208) in den USA bekräftigt wurde./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2020 / 02:20 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2020 / 02:20 / ET



