NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys mit Blick auf eine Vertriebskooperation mit Incyte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Am Markt habe man gehofft, dass MOR208 zusammen mit einem großen Pharmakonzern und dessen starken Vertriebsteam vermarktet wird, schrieb Analyst James Gordon von der Investmentbank JPMorgan am Montag in einer ersten Reaktion. Incyte habe trotz Erfahrungen bei der Kommerzialisierung von Wirkstoffen nicht die Vertriebskraft eines Schwergewichts aus der Pharmabranche. Auch sei das Timing unglücklich, weil Incyte jüngst negative Studiendaten zum Wirkstoff Jakavi zur Behandlung der sogenannten Graft-versus-host Erkrankung veröffentlicht habe./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 07:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2020 / 07:59 / GMT



