HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU von 255 auf 190 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kollaps im weltweiten Flugverkehr habe den Ausblick der Aktien von Triebwerksherstellern deutlich eingetrübt, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Dienstag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Die Coronavirus-Epidemie werde wohl eine deutlich größere Herausforderung sein als jeder andere frühere Nachfrage-Schock. Auch wenn er längerfristig weiter positiv gestimmt sei für die Fundamentaldaten im Luftfahrtsektor, sehe er nun kurzfristig die Bewertungen ausgereizt./ck/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2020 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



