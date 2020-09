ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat MTU auf "Neutral" mit einem Kursziel von 144 Euro belassen. Der Triebwerkshersteller habe die Erwartung an einen positiveren Geschäftsverlauf im zweiten Halbjahr verglichen mit dem zweiten Quartal bestätigt, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf 2021 lasse sich die Entwicklung aber nur in begrenztem Maß voraussagen, und die Erholungsszenarien hingen nach wie vor von Fortschritten bei der Suche nach Corona-Impfstoffen ab, schrieb Fornaro. Die Erholung in China sei inzwischen eingepreist./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2020 / 22:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2020 / / Zeitzone in Studie nicht angegeben





