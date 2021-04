NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU nach einer Branchenkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 193 Euro belassen. Während der Veranstaltung hätten Vertreter der Unternehmen eine Rückkehr des Flugaufkommens zum Niveau von vor der Corona-Krise mehrheitlich für 2023 bis 2024 in Aussicht gestellt, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Triebwerkshersteller werde gut geführt und weise eine robuste Bilanz auf./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2021 / 17:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2021 / 17:05 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.