LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat MTU von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 218 auf 241 Euro angehoben. Der Ersatzteilmarkt für die zivile Luftfahrt stehe eindeutig an einem Wendepunkt, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Triebwerksbauer sei dank seines Fokus auf Schmalrumpf-Flugzeuge gut positioniert, um von der wieder anziehenden Flugaktivität zu profitieren./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2021 / 11:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2021 / 04:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.