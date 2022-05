NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU von 245 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry passte sein Bewertungsmodell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an jüngste Entwicklungen an: Höhere Produktionsziele für den Airbus A320 bis 2025, die günstige US-Dollar-Stärke und den Ausstieg des langjährigen MTU-Chefs Ende 2022./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2022 / 23:39 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2022 / 01:25 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.