NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU nach Quartalszahlen von 110 auf 115 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Triebwerkshersteller sei ein gut geführtes Unternehmen und habe ein starkes Produktportfolio, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der wichtigste Endmarkt zivile Luftfahrt verschlechtere sich aber. Hier erwirtschafte MTU vier Fünftel des Umsatzes im Wartungsgeschäft./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 22:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2020 / 22:53 / GMT





