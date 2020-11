NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für MTU auf "Underweight" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Analyst Graham Secker führte die Aktien des Industriekonzerns auf einer Liste konjunkturzyklischer Verkaufsempfehlungen. Diese Liste enthalte solche Titel, für die entweder aus fundamentaler Sicht eine vorsichtige Haltung angezeigt sei oder aber die "zu gut gelaufen und mithin hoch bewertet" seien, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei MTU preise der Markt eine Erholung ein, auf die man wohl noch Jahre werde warten müssen./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2020 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



