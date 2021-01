NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU auf "Underweight" mit einem Kursziel von 143 Euro belassen. Dass viele Luftfahrtwerte schwach ins Börsenjahr 2021 gestartet seien, überrasche nach der Kursrally der vergangenen Wochen nicht, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf weiterhin hohe Corona-Infektionszahlen und die neue, womöglich ansteckendere Virusvariante. Für die Branche sei nun wichtig, wie schnell es mit den Corona-Impfungen vorangehe./mis/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2021 / 21:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2021 / 21:06 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.