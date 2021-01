HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 306 Euro belassen. Europas Assekuranzen sollten von einem Anstieg der Zinsen in den USA und Europa profitieren, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Höhere Zinsen dürften der Solvabilität in den Bilanzen Luft verschaffen, auch bei der Munich Re. Die Gewinne von Nichtlebensversicherern mit kurzen durchschnittlichen Laufzeiten im Anleihenportfolio dürften am meisten profitieren./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2021 / 17:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.