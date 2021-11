HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 317 Euro belassen. Die deutlichen Kursverluste auf die reduzierten Jahresziele halte er für übertrieben, da sich am langfristig positiven Anlagehintergrund für die Aktie nichts ändere und die wesentlichen Stärken des Rückversicherers unangetastet blieben, schrieb Analystin Kathryn Fear in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2021 / 17:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



