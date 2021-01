NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Munich Re vor der Berichtssaison der europäischen Rückversicherer von 235 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wie Analyst Ashik Musaddi in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie schrieb, sollte der Fokus auf Schäden im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie liegen, die aber geringer als bisher angenommen ausfallen dürften. Von der Erneuerungsrunde im Januar erwartet er Preissteigerungen am unteren Ende der Erwartungen. Eine Dividende für 2020 dürften aber alle Rückversicherer ausschütten. Musaddis bevorzugter Wert ist die Hannover Rück - bei ihr und bei Scor sollten die Corona-Schadensansprüche deutlich geringer als bei Munich Re und Swiss Re ausfallen./gl/tih



