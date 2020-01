LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re vor Zahlen von 270 auf 281 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal dürfte für die großen europäischen Rückversicherer herausfordernd gewesen sein, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Fundamentaldaten dürften sich in diesem Jahr aber verbessern./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2020 / 22:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2020 / 05:00 / GMT



