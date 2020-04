LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 281 auf 246 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Die Folgen der Corona-Krise könnten sich als so schwerwiegend erweisen wie die der großen Finanz- und Schuldenkrise, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings dürfte sich die Ausstattung der Assekuranzen mit Liquidität diesmal als erheblich besser herausstellen. Die Munich Re zähle zu den am besten kapitalisierten und am breitesten aufgestellten Rückversicherern./bek/bgf



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 00:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2020 / 04:00 / GMT



