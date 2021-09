HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat Nagarro nach Anhebung der Umsatz- und Senkung der Margenziele von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 135 auf 165 Euro erhöht. Die Umsatzbeschleunigung sollte den Aktienkurs des IT-Dienstleisters stützen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die aktuelle Bewertung sei aber bereits nahe am fairen Wert der Aktie, das Aufwärtspotenzial erscheine begrenzt. Wolf reflektiert in seinem Bewertungsmodell nun die neuen Unternehmensprognosen sowie mittel- und langfristig höhere Wachstumsannahmen. Die langfristigen Perspektiven sowie die strukturellen Trends seien weiter intakt./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.