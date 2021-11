NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Nagarro von 151 auf 172 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei dem IT-Dienstleister laufe es rund, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht. Das Umsatzwachstum habe sich erneut beschleunigt und auch die Margen hätten sich gegenüber dem Vorquartal verbessert, weshalb er seine Ergebnisschätzungen angehoben habe. Kurzfristig sei die Bewertung der Aktie allerdings hoch./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2021 / 22:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2021 / 22:08 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.