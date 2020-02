FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für National Grid von 980 auf 1060 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der europäische Versorgersektor habe sich im Januar deutlich überdurchschnittlich entwickelt, schrieb Analyst James Brand in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Bereits zuvor sei er "bullish" gewesen, so Brand. Die Bewertungen hätten angesichts sinkender Anleiherenditen und Verbesserungen beim Gewinnwachstum angezogen./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2020 / 07:03 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.