NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für National Grid von 880 auf 910 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Ahmed Farman reduzierte seine Gewinnprognosen für die europäischen Versorger der Jahre 2020 bis 2023. Gründe dafür seien niedrigere Strompreise, eine nachlassende Nachfrage und steigende Schulden, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Bilanzen der Konzerne erschienen insgesamt aber robust./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2020 / 16:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2020 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.