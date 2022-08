NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nel von 21 auf 20 norwegische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Zoe Clarke erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzung für den diesjährigen Gewinn je Aktie, reduzierte aber ihre Prognosen für diese Kennziffer für 2023 und 2024. Die verfehlten Erwartungen an das zweite Quartal stellten die Wachstumsaussichten des Wasserstoffherstellers nicht in Frage, wie die starke Zunahme des Auftragsbestands belege./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / 16:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



