HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nel ASA von 20 auf 19 norwegischen Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Wasserstoffspezialist investiere weiter in Wachstum, weshalb die Quartalszahlen hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien, schrieb Analyst James Carmichael in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ermutigend nannte er einen ersten Großauftrag, den Nel erhalten hat. Er senkte allerdings seine langfristige Margenschätzung./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2022 / 17:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.