NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für die Aktien des norwegischen Wasserstoffunternehmens Nel ASA vor Zahlen zum dritten Quartal und einer anschließenden Analystenpräsentation auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 norwegische Kronen belassen. Mit Blick auf die Auftragslage erwarte er Fragen zu den kurzfristigen Aussichten und zum Potenzial für Großaufträge für Elektrolysegeräte bis zum Jahresende beziehungsweise bis zum ersten Quartal 2022, schrieb der Experte Erwan Kerouredan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf operativer Ebene dürften sich die Fragen wieder rund um globale Reisebeschränkungen und virusbedingte Unterbrechungen drehen./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2021 / 08:35 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2021 / 08:41 / EDT



