NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nel ASA nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 23 norwegischen Kronen belassen. Geringere Umsätze in der Elektrolyse hätten die Ergebnisse des Wasserstoffunternehmens belastet, schrieb Analyst Erwan Kerouredan in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Im Fokus der Investoren dürften die Expansionspläne stehen./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / 02:17 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2022 / 02:17 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.