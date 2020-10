NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Nemetschek nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Analyst Mohammed Moawalla hob in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für 2020 an und trug damit der besser als erwarteten Quartalsentwicklung sowie dem angehobenen Ausblick Rechnung. Dagegen schraubte er seine Erwartungen für 2021 angesichts der Unsicherheiten um die in Kürze anstehende US-Präsidentschaftswahl und die sich wieder verschärfende Corona-Krise in Europa nach unten. Mittelfristig dürfte sich das Unternehmenswachstum aber beschleunigen. Der Bewertungsaufschlag der Aktie des Bausoftwareanbieters zur Branche sowie im historischen Vergleich sei gerechtfertigt./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 18:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.