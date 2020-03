LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nemetschek nach finalen Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Sie hätten im Rahmen der zuvor bekannten Eckdaten gelegen und so stehe vor allem der Ausblick im Mittelpunkt, schrieb Analyst James Goodman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Erwartungsgemäß falle dieser in Zeiten der Corona-Krise vorsichtig aus. Goodman sieht darin ein realistisches Basisszenario für dieses Jahr./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2020 / 06:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2020 / 06:47 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.