NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Nemetschek von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft, das Kursziel aber von 78,50 auf 72,50 Euro gesenkt. Die Analysten der US-Investmentbank rechnen in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit soliden Berichten von Software-, IT- und FinTech-Unternehmen. Der Fokus dürfte sich auf Aussagen zum Ausblick richten, für 2023 befürchten sie ein schwierigeres, rezessives Wirtschaftsumfeld. Der Bausoftware-Spezialist Nemetschek ist den Experten zufolge ein "mittelfristiger Gewinner"./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2022 / 04:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.